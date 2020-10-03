Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд выделил семь нападающих, которые на данный момент превосходят его в мастерстве, сообщает издание Sport Bild.

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В перечень 20-летнего норвежца попали по одному представителю Бундеслиги и Серии А и сразу пять игроков АПЛ. В частности, Холанд выделил Криштиану Роналду (Ювентус), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), Харри Кейна (Тоттенхэм), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Пьер-Эмерика Обамеянга (Арсенал), Тимо Вернера (Челси) и Роберта Левандовски (Бавария).

Напомним, в двух стартовых матчах Бундеслиги в этом сезоне Эрлинг забил 2 гола. Кроме того, нападающий сумел отличиться и в Суперкубке Германии, однако его команда уступила Баварии со счетом 2:3.

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