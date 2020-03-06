Холанд назвал лучших футболистов в истории

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд поделился мыслями относительно футболистов, на которых равняется.

"Роналду, Месси или Неймар? Трудно сравнивать их, но игра Месси и Неймара – это фантастика. Они одни из лучших в истории футбола. Мичу – один из моих кумиров. Мне также нравится Криштиану. То, как он играет в последние 10 лет, – безумие.

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Это же касается и Ибрагимовича. Мичу фантастически играл за Суонси. Мне нравится наблюдать за всеми футболистами, но особенно за нападающими, потому что я – одна из них", – цитирует Холанда Mundo Deportivo со ссылкой на Interactive Esporte.

Напомним, 19-летний Холанд в январе 2020 года перешел из австрийского Зальцбурга в дортмундскую Борусию за 20 млн евро. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

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