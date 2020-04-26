Холанд назвал двух своих кумиров

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд выбрал себе топовые примеры для подражания.

"Мой кумир? Не могу назвать одного, назову двух. Это Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович", – цитирует Холанда официальный сайт клуба.

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Напомним, 19-летний датчанин стал открытием нынешнего сезона. После яркой игры в Лиге чемпионов за Зальцбург "шмели" зимой приобрели нападающего за 20 млн евро, хотя по инфомрацию СМИ, реальная сумма сделки приближается к 100 млн.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 8 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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