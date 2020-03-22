Холанд нашел способ, как бороться со скукой во время вынужденной паузы в футболе

Нападающий дортмундской Боруссии посоветовал своим поклонникам эффективный способ борьбы со стрессом во время пандемии коронавируса.

"Из-за пандемии мы все чувствуем больше стресса, испытываем чувство неуверенности. Если вы сильно нервничаете в эти дни, то вы не одиноки.

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В дополнение к заботы о наших телах, мы должны также заботиться и о разуме. Медитация – серьезная вещь, она помогает управлять своими эмоциями, чтобы обращать внимание на проблемы других людей и действовать альтруистично.

Мы должны чувствовать себя частью общества – так мы поможем друг другу пережить все это. Оставайтесь сильными и здоровыми! Да благословит вас Бог", – написал Холланд в инстаграме.

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