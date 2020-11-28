Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд поделился мыслями о том, что он часто не доигрывает поединки в составе "желто-черных".

"Фавр часто меня заменяет? Для него стало нормальным явлением менять меня. Я не знаю почему. Возможно, он хочет, чтобы я больше забивал. Я должен забивать как можно чаще и быстрее, пока меня не заменили", – поделился Холанд в комментарии Bild.

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Впрочем, наставник Боруссии Д объяснил достаточно просто свои решения: "Он не может всегда играть по 90 минут. Мы должны позаботиться о его здоровье и сохранить его силы".

Отметим, что только в последних матчах против Герты и Брюгге норвежец отличился каре и дублем. В целом же, Холанд сыграл в 13 матчах в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 17 голов и 3 ассиста.

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