"Гвардиола? Думаю, что он помешан на футболе, как и я. Мы оба любим футбол, он от него сходит с ума. Мне это нравится, потому что он думает обо всем в футболе и о том, как можно добиться большего успеха.

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Система Гвардиолы действительно сложная, и я стараюсь освоить ее как можно быстрее, потому что времени нет. Я не могу тратить время на что-то еще. Это хорошая система, действительно сложная, но очень хорошая", – поделился Холанд в комментарии Telemundo Deportes.

Добавим, что Эрлинг стал игроком Манчестер Сити этим летом и уже вписался в игровые схемы Гвардиолы. Как следствие – 12 голов и ассист в 8 поединках.

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