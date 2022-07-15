Именитые норвежцы пересекались в Мольде, когда Эрлинг был лишь многообещающим юношей.

Манчестер Сити представил Холанда и других новичков

"Когда я подписал контракт с Сити, Уле поздравил меня и добавил: "Удачи в переходе на неправильную сторону Манчестера". Мы иногда общаемся. Как вы знаете, он повлиял на мою карьеру, когда я был в Мольде. Уле – хороший парень", – цитирует Холанда Mirror.

Добавим, что первое дерби Манчестера для нападающего должно состояться 1 октября, когда Сити примет Юнайтед на своем поле. Сульшер остается без работы.

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