Агент игрока Мино Райола стремится достичь разрыва текущего соглашения Холанда с Боруссией ради перехода в Барселону.

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Ориоля Доменека, потенциальный переход может состояться только летом 2021 года. Отмечается, что Райола заинтересован в хороших отношениях с Барселоной, однако еще не общался ни с одним из кандидатов в президенты каталонского клуба.

К слову, Холанд провел 16 матчей в текущем сезоне в составе Боруссии Д, записав в свой актив 19 голов и 3 ассиста.

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