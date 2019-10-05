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Холанд: Мне надоели слухи о моем трансфере

11:53 23 Читати українською
Холанд: Мне надоели слухи о моем трансфере
Эрлинг Холанд / Reuters

Форвард Зальцбурга Эрлинг Холланд прокомментировал информацию о своем возможном трансфере.

"Ко мне чрезмерное внимание в прессе. Это давит на меня за пределами футбольного поля. Хочу, чтобы Зальцбург полностью уберег меня от этого. Устал от слухов о трансфере, они мне надоели", – цитирует Холанда The Sun.

Холанд, забивавший 9 голов в матче чемпионата мира, установил космический рекорд в Лиге чемпионов – он превзошел Шеву

Отметим, что слухи связывают норвежского бомбардира с переходом в Манчестер Юнайтед. Ранее появлялась информация о возможном переходе Холланд в Барселону.

К слову, Холанд демонстрирует впечатляющую результативность за Зальцбург. В 11 стартовых матчах сезона во всех турнирах норвежец отметился 18 голами и 5 результативными передачами.

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