Холанд лаконично прокомментировал свой сенсационный дебют за дортмундскую Боруссию

Нападающий Боруссии Эрлинг Холанд дал краткий комментарий после матча 18 тура Бундеслиги против Аугсбурга (5:3).

Норвежец был не слишком щедрым на слова, несмотря на свой сверхуспешный дебют – выход на замену и хет-трик за 20 минут.

Холанд оформил хет-трик за 20 минут в первой игре за Боруссию Д – дебют года в видеообзоре матча против Аугсбурга

"Я счастлив", – сказал звездный новичок Боруссии в комментарии клубному сайту. Также Холанд подчеркнул, что находится в хорошей форме и готов выйти в основе "шмелей" на матч против Кельна, который состоится в пятницу (24 января).

Напомним, дортмундская Боруссия заплатила Зальцбургу 20 млн евро за 19-летнего бомбардира.

РБ Лейпциг одолел Унион Берлин и оторвался от второго места на пять очков, Холланд спас Боруссию Д от поражения