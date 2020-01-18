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Холанд лаконично прокомментировал свой сенсационный дебют за дортмундскую Боруссию

18 января 22:01 243 Читати українською
Холанд лаконично прокомментировал свой сенсационный дебют за дортмундскую Боруссию
Эрлинг Холанд / Сайт Боруссии Д

Нападающий Боруссии Эрлинг Холанд дал краткий комментарий после матча 18 тура Бундеслиги против Аугсбурга (5:3).

34’ Флориан Нидерлехнер
46’ Марко Рихтер
55’ Флориан Нидерлехнер
 
Юлиан Брандт 49’
Эрлинг Холанд 59’
Джейдон Санчо 61’
Эрлинг Холанд 71’
Эрлинг Холанд 79’
34’ Флориан Нидерлехнер
46’ Марко Рихтер
49’ Юлиан Брандт
55’ Флориан Нидерлехнер
59’ Эрлинг Холанд
61’ Джейдон Санчо
71’ Эрлинг Холанд
79’ Эрлинг Холанд

Норвежец был не слишком щедрым на слова, несмотря на свой сверхуспешный дебют – выход на замену и хет-трик за 20 минут.

Холанд оформил хет-трик за 20 минут в первой игре за Боруссию Д – дебют года в видеообзоре матча против Аугсбурга

"Я счастлив", – сказал звездный новичок Боруссии в комментарии клубному сайту. Также Холанд подчеркнул, что находится в хорошей форме и готов выйти в основе "шмелей" на матч против Кельна, который состоится в пятницу (24 января).

Напомним, дортмундская Боруссия заплатила Зальцбургу 20 млн евро за 19-летнего бомбардира.

РБ Лейпциг одолел Унион Берлин и оторвался от второго места на пять очков, Холланд спас Боруссию Д от поражения

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Холанд оформил хет-трик за 20 минут в первой игре за Боруссию Д – дебют года в видеообзоре матча против Аугсбурга
18 января
705
Теги
Аугсбург - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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