"Я разговаривал с Эрлингом Холандом. Он сказал: "Это не моя вина". Он также дал понять, что он просто обязан был продолжать пытаться забивать из-за будущей разницы мячей. Я его понимаю. Это часть игры, он хотел бороться дальше.

Пропускал ли я когда-нибудь раньше такое количество голов? Это что, шутка? Конечно, нет. Это было впервые", – цитирует Аврама цитирует Аврама Moldfootball.

Напомним, что в этой встрече форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил 5 мячей.

