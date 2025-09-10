Холанд извинился перед молдаванами за 11 забитых мячей – вратарь раскрыл его слова
Вратарь сборной Молдовы Кристиан Аврам прокомментировал поражение своей команды от Норвегии со счетом 1:11.
"Я разговаривал с Эрлингом Холандом. Он сказал: "Это не моя вина". Он также дал понять, что он просто обязан был продолжать пытаться забивать из-за будущей разницы мячей. Я его понимаю. Это часть игры, он хотел бороться дальше.
Пропускал ли я когда-нибудь раньше такое количество голов? Это что, шутка? Конечно, нет. Это было впервые", – цитирует Аврама цитирует Аврама Moldfootball.
Напомним, что в этой встрече форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил 5 мячей.
