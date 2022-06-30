Холанд "изменяет" Ман Сити в отпуске – норвежец напомнил о месте провала Шевченко
06:00 - Читати українською
Эрлинг Холанд может порадовать любой клуб, надев его форму.
Сейчас новичок Ман Сити в отпуске, но не забывает заниматься с индивидуальным тренером.
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На одну из тренировок Холанд пришел в форме Дженоа, где Андрей Шевченко провел ужасающие 3 месяца. Неизвестно, почему 21-летний норвежец выбрал именно неудачника последнего сезона Серии А, но "грифоны" отметили это в своих соцсетях.
Напомним, что этим летом Холанд сменил Боруссию Дортмунд на Ман Сити, за который в свое время играл его отец Альф-Инге.
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