Сейчас новичок Ман Сити в отпуске, но не забывает заниматься с индивидуальным тренером.

Холанд может переехать в роскошный особняк Погба

На одну из тренировок Холанд пришел в форме Дженоа, где Андрей Шевченко провел ужасающие 3 месяца. Неизвестно, почему 21-летний норвежец выбрал именно неудачника последнего сезона Серии А, но "грифоны" отметили это в своих соцсетях.

Напомним, что этим летом Холанд сменил Боруссию Дортмунд на Ман Сити, за который в свое время играл его отец Альф-Инге.

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