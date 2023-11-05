Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пролил свет на состояние форварда Эрлинга Холанда, которого заменил после первого тайма.

"Холанд? Он подвернул голеностоп, мы не хотели с ним рисковать, Эрлинг чувствовал себя некомфортно. Он вернется, возможно, уже во вторник, но, возможно, только в следующее воскресенье", – приводит слова Гвардиолы официальный твиттер АПЛ.

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Отметим, что Холанд вышел в стартовом составе против Борнмута, за который играет Илья Забарный, но уже после перерыва норвежца заменили. Уже 7 ноября Ман Сити сыграет в Лиге чемпионов против Янг Бойз.

Добавим, что Эрлинг в текущем сезоне сыграл в 16 матчах за "горожан", в которых отметился 13 голами и 3 ассистами.

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