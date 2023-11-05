Холанд из-за травмы был заменен в матче против Забарного – звезда Ман Сити рискует пропустить игру Лиги чемпионов
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пролил свет на состояние форварда Эрлинга Холанда, которого заменил после первого тайма.
"Холанд? Он подвернул голеностоп, мы не хотели с ним рисковать, Эрлинг чувствовал себя некомфортно. Он вернется, возможно, уже во вторник, но, возможно, только в следующее воскресенье", – приводит слова Гвардиолы официальный твиттер АПЛ.
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Отметим, что Холанд вышел в стартовом составе против Борнмута, за который играет Илья Забарный, но уже после перерыва норвежца заменили. Уже 7 ноября Ман Сити сыграет в Лиге чемпионов против Янг Бойз.
Добавим, что Эрлинг в текущем сезоне сыграл в 16 матчах за "горожан", в которых отметился 13 голами и 3 ассистами.
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