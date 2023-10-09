Страсти кипели после матча 8-го тура АПЛ между Арсеналом и Ман Сити.

Звезды "горожан" не смирились с минимальным поражением на Эмирейтс.

Арсенал – Манчестер Сити – 1:0 – видео гола и обзор матча

Кайл Уокер пошел выяснять отношения с членом тренерского штаба Арсенала. Впоследствии партнера поддержал и Эрлинг Холанд. Завязалась маленькая потасовка, но без последствий для обеих сторон.

Победа позволила Арсеналу догнать Тоттенхэм на вершине таблицы АПЛ, а Ман Сити идет третьим.

The scuffle between Kyle Walker, Haaland & Arsenals' set piece coach after the final whistle. pic.twitter.com/XmQuIxyQ2F — EmanDaGoon (@EmanDaGoon) October 8, 2023

Арсенал сломал катастрофическую серию и дожал инертный Ман Сити – судья пытался спасти Пепа, Зинченко на уровне