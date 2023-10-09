Холанд и Уокер спровоцировали стычку с тренерами Арсенала – видео инцидента
07:30 - Читати українською
Страсти кипели после матча 8-го тура АПЛ между Арсеналом и Ман Сити.
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Звезды "горожан" не смирились с минимальным поражением на Эмирейтс.
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0 – видео гола и обзор матча
Кайл Уокер пошел выяснять отношения с членом тренерского штаба Арсенала. Впоследствии партнера поддержал и Эрлинг Холанд. Завязалась маленькая потасовка, но без последствий для обеих сторон.
Победа позволила Арсеналу догнать Тоттенхэм на вершине таблицы АПЛ, а Ман Сити идет третьим.
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