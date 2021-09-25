Боруссия Д столкнулась с катастрофическими кадровыми потерями перед матчем 6 тура Бундеслиги против Гладбаха.

Эрлинг Холанд и Марко Ройс пропускают поединок из-за травм, сообщает пресс-служба "шмелей".

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У главного бомбардира Дортмунда проблемы с мышцами, а у "хрустального" хавбека – повреждение капсулы коленного сустава. Клуб не предоставляет никаких сроков восстановления. Если травмы окажутся серьезными, то Холанд и Ройс пропустят матч 2-го тура Лиги чемпионов против Спортинга, который состоится 28-го сентября.

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Добавим, что для норвежца это первое пропускание игры в сезоне – ранее он провел 8 матчей, отметившись 11 голами и 4 ассистами.

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