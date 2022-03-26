Товарищеские матчи

Норвегия – Словакия – 2:0

Голы: Холанд, 77, Эдегор, 80

Мальта – Азербайджан – 1:0

Гол: Дегабриэль, 55

Румыния – Греция – 0:1

Гол: Бухалакис, 39

Люксембург – Северная Ирландия – 1:3

Голы: Да Граса, 58 – Мадженнис, 16, Дэвис, 83, Уайт, 85

Босния и Герцеговина – Грузия – 0:1

Гол: Зивзиадзе, 49

Сан-Марино – Литва – 1:2

Голы: Фаббри, 62 – Климавичюс, 13, Мегелаитис, 27

Норвежцы долго боролись со словаками, однако класс звезд таки сказался. Холанд и Эдегор в завершающую 15-минутку склонили чашу весов на сторону "викингов".

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Мальта и Греция минимально разобрались с Азербайджаном и Румынией соответственно. Северная Ирландия дожала Люксембург благодаря удачной концовке. Точный удар Буду Зивзиадзе принес Грузии победу над боснийцами.

Скромные Сан-Марино и Литва играли между собой. Балтийцы гарантировали себе успех ударной половиной первого тайма, а после перерыва Фаббри установил окончательный счет – 1:2.

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