Холанд и Эдегор принесли победу Норвегии, Грузия одолела Боснию, битва Сан-Марино и Литвы: товарищеские матчи
Европейские сборные активно проводят спарринги в период международной паузы.
Товарищеские матчи
Норвегия – Словакия – 2:0
Голы: Холанд, 77, Эдегор, 80
Мальта – Азербайджан – 1:0
Гол: Дегабриэль, 55
Румыния – Греция – 0:1
Гол: Бухалакис, 39
Люксембург – Северная Ирландия – 1:3
Голы: Да Граса, 58 – Мадженнис, 16, Дэвис, 83, Уайт, 85
Босния и Герцеговина – Грузия – 0:1
Гол: Зивзиадзе, 49
Сан-Марино – Литва – 1:2
Голы: Фаббри, 62 – Климавичюс, 13, Мегелаитис, 27
Норвежцы долго боролись со словаками, однако класс звезд таки сказался. Холанд и Эдегор в завершающую 15-минутку склонили чашу весов на сторону "викингов".
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Мальта и Греция минимально разобрались с Азербайджаном и Румынией соответственно. Северная Ирландия дожала Люксембург благодаря удачной концовке. Точный удар Буду Зивзиадзе принес Грузии победу над боснийцами.
Скромные Сан-Марино и Литва играли между собой. Балтийцы гарантировали себе успех ударной половиной первого тайма, а после перерыва Фаббри установил окончательный счет – 1:2.
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