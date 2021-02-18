"Было приятно забивать голы. Я люблю Лигу чемпионов. Увидел, как Мбаппе вчера сделал хет-трик в ворота Барселоны, меня это вдохновило, спасибо ему за это. Замечательный вечер.

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Соревнование с Мбаппе? Он забил несколько отличных голов, мне дало мотивации. Важно, что у нас есть три гола на выезде. Останавливаться на этом не надо, нужно и дома идти вперед. Фанаты хотят, чтобы я перешел в Реал? Всегда приятно, когда тебя кто-то хочет", – приводит слова Холанд ESPN.

Отметим, что норвежец стал главным героем встречи Севилья - Боруссия Д, отметившись дублем и ассистировав Дауду.

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