Холанд громко отпраздновал завершение последнего сезона в составе Борусии Д – видео из ночного клуба
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд уже начал отдыхать после изнурительного сезона.
Позавчера норвежец сыграл свой последний матч за дортмундскую Боруссию. После финального свистка поединка 34-го тура Бундеслиги против Герты (2:1) Холланд на стадионе попрощался с болельщиками "шмелей".
Холанд и еще 6 игроков попрощались с Боруссией Д – среди них легенда, всю карьеру проведшая в Дортмунде
Впереди у Эрлинга – переезд в Англию, поэтому он с размахом отметил завершение своего последнего сезона в Германии. Норвежец в компании друзей весело отдохнул в ночном клубе. Форвард даже попробовал себя в качестве бармена.
Стоит отметить, что Холанд был одет в клубную экипировку Борусии. В следующем сезоне 21-летний нападающий будет защищать цвета Манчестер Сити.
Холанд в последнем матче помог Боруссии Д устроить камбек, РБ Лейпциг едва с позором не потерял Лигу чемпионов