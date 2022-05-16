Позавчера норвежец сыграл свой последний матч за дортмундскую Боруссию. После финального свистка поединка 34-го тура Бундеслиги против Герты (2:1) Холланд на стадионе попрощался с болельщиками "шмелей".

Холанд и еще 6 игроков попрощались с Боруссией Д – среди них легенда, всю карьеру проведшая в Дортмунде

Впереди у Эрлинга – переезд в Англию, поэтому он с размахом отметил завершение своего последнего сезона в Германии. Норвежец в компании друзей весело отдохнул в ночном клубе. Форвард даже попробовал себя в качестве бармена.

Стоит отметить, что Холанд был одет в клубную экипировку Борусии. В следующем сезоне 21-летний нападающий будет защищать цвета Манчестер Сити.

Холанд в последнем матче помог Боруссии Д устроить камбек, РБ Лейпциг едва с позором не потерял Лигу чемпионов

Haaland was vibing



(via elmatsico/IG) pic.twitter.com/MmznEprR6b — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2022