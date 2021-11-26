"Он немного чудак, я никогда не видел, чтобы кто-то ел так много. Объем мышц Эрлинга сильно увеличился, его просто раздувает. Он ест, как медведь. Но он по-прежнему хороший парень, это заметно за него интервью.

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Я знаю, что он любит Лидс, но не уверен, что он когда-нибудь будет играть за эту команду. Посмотрим. Я хотел бы увидеть его в АПЛ. Мы говорили об этом во время последнего разговора, еще летом. Я сказал ему, что он должен приехать в Англию, ведь очень любит соперничать. Он еще молод, времени достаточно", – цитирует Кинга AS.

Добавим, что в текущем сезоне Холанд провел 10 матчей, отличился 13 голами и 4 ассистами. Норвежец пропустил уже больше месяца из-за травмы бедра.

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