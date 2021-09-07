Звездный бомбардир показал силу своей пушки на тренировке "викингов".

"Черт возьми, ты сломал мне палец!": Холанд и ван Дейк устроили ожесточенную дуэль

Команда отрабатывала удары с лета, и попытка Холанда откровенно поражает. Нападающий Боруссии идеально поймал мяч на левую ногу и едва не разорвал сетку ворот. Голкипер не рискнул подставлять руку под мяч, хотя тот летел по центру.

Напомним, Холанд отметился голом в обоих сентябрьских матчах сборной Норвегии – пострадали Нидерланды и Латвия.

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