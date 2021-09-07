Холанд едва не разорвал сетку на тренировке – видео мощного удара с лета
07:30 - Читати українською
Нападающий Боруссии Д и сборной Норвегии Эрлинг Холанд пугает вратарей своими выстрелами.
Звездный бомбардир показал силу своей пушки на тренировке "викингов".
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Команда отрабатывала удары с лета, и попытка Холанда откровенно поражает. Нападающий Боруссии идеально поймал мяч на левую ногу и едва не разорвал сетку ворот. Голкипер не рискнул подставлять руку под мяч, хотя тот летел по центру.
Напомним, Холанд отметился голом в обоих сентябрьских матчах сборной Норвегии – пострадали Нидерланды и Латвия.
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