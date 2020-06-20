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Холанд дублем сделал решающий вклад во впечатляющий рекорд Боруссии Д

22:03 - Читати українською
Холанд дублем сделал решающий вклад во впечатляющий рекорд Боруссии Д
Эрлинг Холанд / фото: Боруссия Д

Дортмундская Боруссия в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги обыграла РБ Лейпциг. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

 
Эрлинг Холанд 30’
Эрлинг Холанд 90+3’
30’ Эрлинг Холанд
90+3’ Эрлинг Холанд

Финальный свисток отчетного поединка зафиксировал победу "шмелей" со счетом 2:0. Автором обоих голов стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

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В нынешнем сезоне Боруссия уже забила 84 мяча, установив новый рекорд клуба по количеству голов в течение одного сезона чемпионата Германии. Ранее лучшим показателем дортмундцев были 82 гола. "Желто-черные" имеют шанс еще улучшить свой новый рекорд в матче против Хоффенхайма в последнем туре.

К слову, Боруссия, набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Чемпионом нынешней кампании стала мюнхенская Бавария, для которой этот титул стал восьмым подряд.

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Германия РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Видеоновости Эрлинг Эрлинг Холанд
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