Холанд дал интервью года после разгрома Шальке – 11 слов, после которых форварда Боруссии сравнили с Ибрагимовичем

Нападающий Боруссии Д продемонстрировал впечатляющую лаконичность после победы в Рурском дерби.

Напомним, Эрлинг Холанд открыл счет в Рурском дерби, которое завершилось избиением Шальке со счетом 0:4. После поединка 19-летний форвард пообщался с одним из журналистов – этот разговор уже окрестили "интервью года". Холанд сумел вложить разговор в 11 слов.

– После финального свистка вы подошли к "желтой стене", которая сегодня была пустой. Зачем?

– А почему бы нет?

– Это был какой-то посыл?

– Да.

– Расшифруйте посыл?

– Просто посыл моим фанам, нашим фанам.

В соцсетях Холанда уже сравнили с Ибрагимовичем, который любит общаться в похожей манере.

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