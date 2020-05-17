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Холанд дал интервью года после разгрома Шальке – 11 слов, после которых форварда Боруссии сравнили с Ибрагимовичем

15:20 177 Читати українською
Холанд дал интервью года после разгрома Шальке – 11 слов, после которых форварда Боруссии сравнили с Ибрагимовичем
Эрлинг Холанд / фото из соцсетей

Нападающий Боруссии Д продемонстрировал впечатляющую лаконичность после победы в Рурском дерби.

29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро
 
29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро

Напомним, Эрлинг Холанд открыл счет в Рурском дерби, которое завершилось избиением Шальке со счетом 0:4. После поединка 19-летний форвард пообщался с одним из журналистов – этот разговор уже окрестили "интервью года". Холанд сумел вложить разговор в 11 слов.

– После финального свистка вы подошли к "желтой стене", которая сегодня была пустой. Зачем?

– А почему бы нет?

– Это был какой-то посыл?

– Да.

– Расшифруйте посыл?

– Просто посыл моим фанам, нашим фанам.

В соцсетях Холанда уже сравнили с Ибрагимовичем, который любит общаться в похожей манере.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Видеоновости футбольные курьёзы Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд - Шальке Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия
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