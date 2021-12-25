Реал и два Манчестера смогут оплатить клаусулу 21-летнего норвежца, сообщает Marca со ссылкой на Bild.

Манчестер Сити планирует устроить распродажу ради трансфера Холанда

Правда, пункт выкупа активируется только летом 2022 года. Если кто-то решится покупать Холанда уже зимой, то придется предлагать Боруссии гораздо большие деньги. Реал, Манчестер Сити и Юнайтед считаются главными претендентами на форварда, поскольку другие гранды Европы испытывают проблемы с финансами или вообще не занимаются поисками нового нападающего.

Часть этого сезона Холанд пропустил из-за травмы, но все равно успел наиграть 16 матчей, в которых отличился 19 мячами и 5 ассистами.

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