Агент норвежца Мино Райола говорил о 10 клубах-претендентах, но на самом деле их всего 6, утверждает Sport Bild. Это – Барселона, Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ливерпуль.

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Сам Холанд склоняется к двум вариантам – Реал и Манчестер Сити. Вскоре эти клубы будут искать замену своим многолетним лидерам атаки (Бензема и Агуэро), поэтому звезда Боруссии Д сможет рассчитывать на "свободное" место в основе. По этой же причине отпадает Бавария, которая не спешит прощаться с Робертом Левандовски.

Отметим, что Холанд провел 27 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 27 голов и 8 ассистов. Действующий контракт норвежца с Боруссией Д рассчитан до лета 2024 года, цена за Transfermarkt – 110 млн евро.

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