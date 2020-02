Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе

Новачок дортмундської Борусії Ерлінг Холанд переписує історію з метеоритною швидкістю. Від його рекордів паморочиться в голові.

39 голів, 6 хет-триків, 11 м'ячів у 7-ми матчах за Борусію, 10 результативних влучань у 7-ми поєдинках Ліги чемпіонів. Все це – лише у 19. Статистика Холанда у нинішньому сезоні вражає навіть тих, хто понад десять років захоплюється бомбардирськими подвигами Кріштіану Роналду і Лео Мессі. Скандинавський малюк з обличчям вбивці провів ще один пам'ятний вечір, який холодними зимовими вечорами крутитимуть у класиці найпрестижнішого єврокубка. Так народжуються легенди.

Håland’s stats this season are INSANE.



• 29 games

• 39 goals

• 6 hat-tricks

• 11 goals in 7 games for Dortmund

• Hat-trick on his Bundesliga debut

• 10 goals in 7 UCL games (Against PSG, Liverpool & Napoli)

• Scored more UCL goals than Barça & Atleti



19 years old. — FutbolBible (@FutbolBible) February 19, 2020

Мбаппе? Неймар? Забудьте. Норвезький феномен затьмарив обох на Сігнал Ідуна Парк. Він нахабно зірвав розкішну вивіску Борусія – ПСЖ і повісив туди власний портрет. Такий собі злий старшокласник прийшов надавати стусанів здоровим дядькам а-ля Тьягу Сілва з величезним досвідом виступів усюди, де тільки можна. Без показових фінтів, без циркових номерів, без ефектних проходів. Футбол Холанда – з минулого, але це не применшує його феноменальності.

Фантастична форма сенсаційного тінейджера може покінчити з амбіційним катарським проектом, який ризикує пережити чергове фіаско на стадії 1/8 фіналу. Навіть форсоване повернення Неймара не врятувало парижан від "комфортної", але дуже небезпечної поразки. ПСЖ демонструє старі симптоми хвороби. Щойно розпочинається плей-офф, вишукана французька колісниця перетворюється у гарбуз, а породисті скакуни – у мишей. Холанд, звісно, виділявся на фоні боязких гостей. Насамперед, непересічною рішучістю, безстрашністю. Він йде напролом, не озираючись по боках. Байдуже, що перед тобою багаторічна оборона збірної Бразилії та голкіпер, який тричі вигравав Лігу чемпіонів.

Брак досвіду компенсується розкішною фізикою і конкурентними якостями. Холанд – вроджений спортсмен. Можливо, у норвежця немає виняткового таланту, але природа наділила його чимось значно ціннішим... геном переможця. Після дортмундського блокбастера в мережі почали обговорювати один цікавий факт. Увага! Ерлінг залишається світовим рекордсменом зі стрибків у довжину з місця серед 5-річних дітей! У 2006-му ще зовсім юний Холанд стрибнув на 163 см. "Він займався гандболом, лижами і легкою атлетикою. Так було до 14-ти років. Тренер збірної Норвегії з гандболу дуже хотів забрати його до себе", – розповідає батько футболіста. А тепер про легку атлетику. Вчора форвард Борусії видав неймовірний спринт на 60 метрів за 6,64 секунди. Світовий рекорд у цій дисципліні належить американцеві Крістіану Коулману з результатом 6,34. Дивовижно.

Erling Braut Haaland still holds the world record for the longest standing long jump for 5 year olds. Haaland jumped 1.63m on 22 jan 2006. https://t.co/9h5cYtx8dW pic.twitter.com/dj8spKkEEE — André Noruega (@AndreOstgaard) February 19, 2020

Мабуть, Кріштіану, Мессі або Мбаппе мали б зараз значно менше клопотів, якби Холанд обрав щось інше, а не футбол. Скандинавський монстр безжально пожирає їхні рекорди. Оформивши дубль у воротах Кейлора Наваса, новий лідер "джмелів" перевершив і аргентинця, і португальця, і молодого француза. Йому знадобилось лише 7 матчів, щоб найшвидше в історії забити 10 голів у Лізі чемпіонів. Мбаппе досяг цієї позначки після 15-ти поєдинків, а про Мессі з Роналду навіть соромно згадувати, зважаючи на велич обох – 23 і 37 зустрічей відповідно. Машина. Не забуваймо, що у першій частині сезону Холанд захищав кольори скромного за європейськими мірками Зальцбурга, наколотивши 8 м'ячів. Неаполю від нього дісталось тричі, Ліверпулю – одного разу. Париж – чергова жертва серед великих, і чомусь є підозри, що далеко не остання.

Messi necesitó 23 partidos...

Cristiano necesitó 37 partidos...

Mbappé necesitó 15 partidos...



Haaland solo ha necesitado SIETE PARTIDOS para hacer sus primeros 10 goles en Champions League



vs Genk ️️️️

vs Nápoles ️️️

vs PSG ️️

vs Liverpool ️ pic.twitter.com/glds7UiqWv — Manu Heredia (@manugut) February 19, 2020

Якщо порівнювати з тим же Мбаппе, то норвежець значно частіше відзначався у своїх перших ста матчах на клубному рівні. Вчорашній дубль дозволив йому відсвяткувати своєрідний гольовий ювілей – 60 м'ячів. ШІСТДЕСЯТ, Карл! Цифри вундеркінда з ПСЖ виглядають якимись мізерними і несуттєвими, хоча також заслуговують на величезну повагу – 27. Ну такоє, правда ж. Проте, Холанду ще потрібно втримати нинішню стабільність. Француз не опускає планку декілька останніх років попри свої 21. Натомість уродженець британського Лідса перебуває на самісінькому початку важкого і тривалого шляху. Тепер доведеться працювати ще більше, щоб не згоріти під величезним тиском. За його вже не скромною персоною спостерігає увесь світ.

Goals scored in their first 100 club games:



Erling Håland: 60

Kylian Mbappe: 27



Just take a moment and let that sink in. This kid is the real deal. A generational talent. pic.twitter.com/eLvyr074QA — FutbolBible (@FutbolBible) February 19, 2020

Поки Барселона не розпочала боротьбу в плей-офф, Холанд має повне право покепкувати над слабкою результативністю каталонського гранда, або це зроблять замість нього кмітливі юзери соціальних мереж. "Кулес" не феєрили на груповому етапі, відзначившись 9 разів. Стільки ж, враховуючи матч з Ліверпулем, забив Атлетіко. Норвежець обійшов обидва іспанські клуби, а дістав Роберта Лєвандовскі на вершині найкращих снайперів турніру – по 10 м'ячів. Поляк збирається дати адекватну відповідь через тиждень, Мессі та Ко – також. А до цього часу хедлайнером світової преси залишатиметься Холанд. Він переписує історію.

Champions League goals this season:



Erling Haaland - 10

Atletico Madrid - 9

Barcelona - 9



Fastest player to reach 10 UCL goals

39 goals in 28 games this season



#BVBPSG #Haaland pic.twitter.com/wNfmQJwd8Q — Los Blancos Stan ️ (@LosBlancoStan) February 18, 2020

