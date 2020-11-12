Полузащитник Боруссии М и Бундестим Йонас Хофман не выйдет на поле в ближайших поединках из-за повреждения.

28-летний хавбек, который провел за национальную команду лишь 2 товарищеских поединка, не сможет дебютировать за Бундестим в официальных матчах против Украины и Испании. Хофманн получил травму в спарринге против Чехии и покинул поле уже на 20-й минуте.

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По результатам МРТ установлено, что полузащитник повредил связки правого бедра. Это исключает его выход на поле в матчах с Украиной и Испанией. Более того, под вопросом даже его появление в матче ЛЧ Боруссия М – Шахтер (25 ноября), сообщает Sport1.

Заметим, Хофманн феерично начал сезон 2019/20. В его активе 4 гола и 6 ассистов в 11-ти матчах.

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