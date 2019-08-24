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Хоффенхайм в невероятном матче дожал Вердер, Байер уверенно переиграл Фортуну: 2-й тур Бундеслиги, матчи субботы

18:43 26 Читати українською
Хоффенхайм в невероятном матче дожал Вердер, Байер уверенно переиграл Фортуну: 2-й тур Бундеслиги, матчи субботы
Хоффенхайм – Вердер – 3:2

Первые матчи субботней программы 2-го тура чемпионата Германии завершились непростыми победами фаворитов.

Чемпионат Германии 2019/20, 2-й тур

Аугсбург – Унион – 1:1

Голы: Варгас, 60 – Андерсен, 80

Удаление: Шлоттербек, 84

Майнц – Боруссия Менхенгладбах – 1:3

Голы: Квайсон, 18 – Лайнер, 31 Плеа, 78, Эмболо, 80

Падерборн – Фрайбург – 1:3

Голы: Мамба, 3 – Шмидт, 21 (пен), Петерсен, 40, Чхан, 90

Фортуна – Байер – 1:3

Голы: Моралес, 82 – Бейкер, 6 (автогол), Арангис, 33, Бельараби, 39

Хоффенхайм – Вердер – 3:2

Голы: Бичакчич, 54, Бебу, 59, Кадерабек, 86 – Фюлькруг, 42, Осако, 81

Удаление: И. Еггештайн, 79 (вторая жёлтая)

Аугсбург обязан был реабилитироваться перед собственными фанатами за разгромное поражение в Дортмунде, однако матч против Униона давался хозяевам очень непросто. В первом тайме "открыть" берлинские ворота не удалось, однако в середине второго тайма Варгас после прострела Нидерлехнера таки пробил голкипера гостей – 1:0. Всё шло к победе, но на 80-й минуте Унион неожиданно выскочил в контратаку 3-в-1, завершив её точным ударом Андерсона – 1:1. Ещё через несколько минут берлинцы остались в меньшинстве, поэтому им пришлось сушить игру. Больше голов аугсбургские болельщики так и не увидели.

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Майнц открывал сезон Бундеслиги в своём городе матчем против гладбахской Боруссии. Настроенные хозяева открыли счёт на 18-й минуте после подачи со штрафного, которую точным ударом головой завершил Квайсон – 1:0. Гости сравняли на 31-й со стандарта в центре поля: после навеса оттуда у ворот Мюллера произошла суета и отскок, который точным ударом замкнул Лайнер.

После этого матч скатился к позиционной борьбе, но в конце второго тайма Боруссия таки дожала Майнц. На 78-й минуте Плеа классно пробил под левую штангу после розыгрыша штрафного, а на 80-й Эмболо вырвался один на один и принёс победу – 1:3.

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Падерборн в первом матче в родных стенах принимал Фрайбург, порадовав болельщиков голом уже на 3-й минуте – это Мамба прорвался по левому флангу в штрафную и элегантно пробил с рикошетом от штанги. Впрочем, на 21-й гости сравняли счёт с пенальти, который реализовал Шмидт, а под самый перерыв Петерсен и вовсе вывел их вперёд. Во втором тайме Фрайбург выглядел немного острее, поэтому последнее слово в матче осталось за ним – это Чхан забил в пустые ворота на 90-й минуте.

Фортуна после неожиданной выездной победы над Вердером в прошлом туре потерпела сокрушительное поражение от Байера. Всё пошло по кривой дорожке уже на 6-й минуте, когда Бейкер срезал мяч в собственные ворота. В последней же трети первого тайма леверкузенцы довели счёт до разгромного: на 33-й Арангис принял навес со штрафного и расстрелял ближнюю девятку с нескольких метров, а на 39-й Бельараби в касание замкнул передачу Фолланда – 0:3. Фортуна проснулась только в концовке второго тайма, размочив счёт усилиями Моралеса – 1:3. На этом матч и завершился.

Хоффенхайм после неприятного поражения во Франкфурте неделю назад пытался реабилитироваться дома в матче против Вердера. Впрочем, бременцы по ровной игре первыми забили гол – это Фюлкруг на 42-й минуте замкнул подачу Шахина с углового. Во втором же тайме хозяева прижали соперника, забив два гола за 5 минут: на 54-й Бичакчич точно пробил головой с навеса Гейгера, а на 59-й Бебу принял скидку Скова и расстрелял ворота с нескольких метров – 2:1.

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Вердер пошёл вперед и усилиями Фюлкруга забил второй гол на 72-й минуте, однако арбитр отменил его после просмотра видеоповтора, который зафиксировал игру рукой. Впрочем, на 81-й Осако таки сравнял счёт, пробив с линии штрафной в правый нижний угол – 2:2. Правда, за три минуты до этого Вердер остался в меньшинстве, что на 86-й минуте помогло Хоффенхайму вырвать победу. Зинсхаймцы заработали угловой, а Кадерабек головой замкнул под левую штангу – 3:2!

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