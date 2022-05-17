Себастьян Хёнесс возглавил Хоффенхайм два года назад – перед тем племянник Ули тренировал вторую команду Баварии. Стороны решили досрочно расторгнуть контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Опередил Левандовски и Холанда: Бундеслига выбрала лучшего игрока сезона 2021/22

За два сезона Хёнесс взял 11 и 9 места с Хоффенхаймом, хотя в текущей кампании еще в начале весны реально претендовал на Лигу чемпионов. Из-за проваленной концовки сезона тренер потерял работу.

Это уже четвёртая отставка в Бундеслиге по итогам чемпионата. Ранее были уволены Ади Хюттер из Боруссии М, Флориан Кофельдт из Вольфсбурга и Маркус Вайнцирль из Аугсбурга.

Найкращий гравець Айнтрахта не на полі – особлива зброя вивела у фінал ЛЄ і зберегла обличчя справжнього футболу