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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

16:53 1012 Читати українською
Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляция матча

Динамо встречается с немецким Хоффенхаймом в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

 

Поединок Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 начался в 17:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч онлайн в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте Динамо.

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К слову, победитель этого матча в 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА сыграет против мадридского Реала.

Стартовые составы команд

Хоффенхайм U-19: Кляйн – Нитцль, Богард, Валльквист – Герлих, Амаде, Эльмкис, Альберико, Гешвилль – Тублук, Отто.

Динамо U-19: Нещерет – Скорко, Попов, Биловар, Вивчаренко – Билошевский, Булеца, Надольский – Цитаишвили, Шулянский, Супряга.

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Лига чемпионов Главное Динамо U-19 Динамо U-19 Хоффенхайм U-19 - Динамо U-19 Хоффенхайм U-19 Хоффенхайм U-19
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