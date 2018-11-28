Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер U-19 на выезде сыграл вничью с Хоффенхаймом в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА, 4-й тур

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – 1:1

Голы: Онана, 55 – Бондаренко, 31

Артем Бондаренко вывел "горняков" вперед на 31-й минуте матча, завершив позиционную атаку дончан точным ударом издалека. Однако в начале второго тайма Онана восстановил равновесие.

Юношеская лига УЕФА: Шахтер на выезде не удержал победу над Хоффенхаймом

Отметим, Шахтер потерял все шансы на выход из группы F. После 5-и туров в активе "горняков" лишь одно очко и последняя позиция. Зато Хоффенхайм и Лион досрочно обеспечили себе выход в плей офф, у Манчестер Сити осталось 4 пункта.