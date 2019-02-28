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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: стала известна дата проведения матча Юношеской лиги УЕФА

14:14 62 Читати українською
Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: стала известна дата проведения матча Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 / Фото: ФК Динамо

Юношеская команда Динамо сыграет со сверстниками из Хоффенхайма 12 марта.

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между Хоффенхаймом и Динамо состоится в Германии 12 марта, сообщает официальный сайт УЕФА.

Динамо U-19 разгромило Ювентус U-19 и вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени. Матч состоится в Дитмар-Хопп-Штадион.

Напомним, в 1/16 финала киевляне разгромили Ювентус со счетом 3:0.

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Теги
Юношеская лига УЕФА Динамо U-19 Динамо U-19 Юношеская лига УЕФА 2018/19
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