Хоффенхайм – Шальке: онлайн-видеотрансляция матча

Шальке встречается с Хоффенхаймом в 13 туре немецкой Бундеслиги. Тренеры определились со стартовыми составами на матч. Смотрите прямую видеотрансляцию матча на "Футбол 24".

Матч начнется в 19.30 по киевскому времени. Евгений Коноплянка начнет игру в запасе – на его позиции выходит американец Райт, который дебютировал в прошлом туре Бундеслиги.

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Хоффенхайм: Бауманн – Адамс, Фогт, Бичакчич – Кадержабек, Демирбай, Гриллич, Цубер – Бельфодил, Жоэлингтон, Крамарич.

Запасные: Кобель, Пош, Хугма, Нельсон, Шульц, Биттенкурт, Шалай.

Шальке: Ферманн – Сане, Настасич, Очипка – Руди – Калиджури, Бенталеб, Сердар, Шепф – Бургшталлер, Райт.

Запасные: Нюбель, Налдо, Мендиль, Стамбули, Маккенни, Харит, Коноплянка.