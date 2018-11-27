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Хоффенхайм – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

15:08 162 Читати українською
Хоффенхайм – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Хоффенхайм – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов 27.11.2018 / фото: ФК Шахтер

Хоффенхайм и Шахтер встретятся в поединке 5 тура Лиги чемпионов 2018/19. Где смотреть игру и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Хоффенхайм – Шахтер в рамках 5 тура Лиги чемпионов состоится 27 ноября на стадионе Вирсоль Рейн-Накар Арена в Зинсхайме. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Хоффенхайм – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Поединок Хоффенхайм – Шахтер смотреть онлайн можно на телеканале Футбол 1. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

К слову, в матче 1 тура Лиги чемпионов в Харькове Шахтер и Хоффенхайм разошлись миром 2:2, при этом "горняки" вырвали ничью уже на последних минутах встречи.

После 5 туров Шахтер замыкает турнирную таблицу группы F, набрав лишь 2 очка. У Хоффенхайма на балл больше. Лидирует Манчестер Сити (9 очков), Лион имеет в активе 6 пунктов.

Хоффенхайм – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

В заключительном 6 туре Лиги чемпионов 2018/19 Шахтер дома примет Лион, а Хоффенхайм на выезде будет противостоять Манчестер Сити.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
до матча
5
час
:
17
мин
Шахтер
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