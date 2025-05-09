Вольфсбург уволил Ральфа Хазенхюттля с поста главного тренера. После разгрома от Дортмунда безвыигрышная серия “волков” достигла восьми матчей, шесть из которых были проиграны – коллектив не знал побед на протяжении двух месяцев. Хоффенхайм же рисковал вылететь из Бундеслиги, поэтому очки были нужны всем.

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Но именно ничьей все и завершилось. Матч оказался довольно веселым – так, счет был открыт уже на 17-й секунде в результате прострела, который Эстигор срезал в собственные ворота. После этого болельщики увидели еще три забитых мяча. Команды в итоге раскатали 2:2.

Вольфсбург от этой неудачи не потерял ничего, а вот Хоффенхайм на 99% закрыл вопрос о выживании в Бундеслиге. Зинсхаймцы за два тура до конца сезона имеют 6-очковый отрыв от зоны вылета – догнать их может только Хольштайн Киль, который слишком сильно отстал по разнице голов (-27 против -18).

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