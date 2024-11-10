В воскресенье, 10 ноября, 10-й тур чемпионата Германии завершали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 10-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:0

Штутгарт – Айнтрахт – 2:3

Голы: Вагноман, 86, Вольтемаде, 90+1 – Экитике, 45, Браун, 56, Мармуш, 62

Нереализованный пенальти: Демирович, 22 (Штутгарт)

Хайденхайм – Вольфсбург – 1:3

Голы: Пирингер, 64 – Герхардт, 3, Дардай, 42, Томаш, 90

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В первом матче воскресенья Аугсбург на своем поле расписал безголевую ничью с Хоффенхаймом. Игра прошла почти без моментов с минимумом акцентированных ударов. В конце концов, как и подобает аутсайдерам турнирной таблицы.

Несмотря на это, обе команды набрали по важному баллу и немного улучшили свое турнирное положение: Аугсбург с 12-ю пунктами двенадцатый, а Хоффенхайм набрал 9 баллов, покинул зону вылета и расположился на пятнадцатой строчке.

Айнтрахт на выезде удержал непростую победу над Штутгартом. Хозяева в середине тайма заработали право на пенальти, но Демирович не смог переиграть Траппа. После перерыва "орлы" в течение 17 минут забили трижды и, казалось, сняли вопрос о победителе.

Однако на 86-й минуте Штутгарт пошел на камбэк: сначала Вагноман сократил отставание, а на 91-й – Вольтамед зажег интригу. На седьмой добавленной минуте Фюрих вообще сравнял, чуть не доведя болельщиков до экстаза, но VAR зафиксировал офсайд и украл у швабов ничью. Победа позволила Айнтрахту подняться в топ-3, потеснив Байера на четвертое место.

В последнем матче дня Хайденхайм на своем поле проиграл Вольфсбургу. Быстрый гол "волков" уже на 3-й минуте перекроил планы хозяев, а отмененный из-за офсайда гол в середине тайма вообще подпортил моральный дух. Гостям незадолго до перерыва удалось удвоить свое преимущество (перед этим Вавро попал в стойку).

В середине второго тайма Хайденхайм возродил надежду на успех, теплившуюся до 90-й минуты, когда Вольфсбург забил в третий раз. Как следствие, подопечные Ральфа Хазенхюттля обошли соперника и закрепились на 12-й строчке турнирной таблицы.

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