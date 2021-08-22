В воскресенье второй тур Бундеслиги завершали два поединка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 2-й тур

Хоффенхайм – Унион – 2:2

Голы: Акпогума, 14, Ларсен, 30 – Гисельман, 10, Авоньи, 47

Удаление: Фридрих, 90+4 (Унион, вторая желтая карточка)

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Уже первый момент у ворот Хоффенхайма едва не перерос в гол. Нико Гисельманн выпрыгнул выше защитников соперника и замкнул точный прострел ударом головой. Только реакция Оливера Бауманна спасла команду Себастьяна Хьонесса от фиаско. Но через мгновение вездесущий защитник берлинцев был первым на добивании и открыл счет в матче.

Гости праздновали недолго – уже через четыре минуты Кевин Акпогума выйдя один на один с угла вратарской пробил между ног Андреаса Люте. Дальше – больше! В середине тайма Крамарич продемонстрировал идеальное видение поля и запустил в отрыв Ларсена пасом из центра. Датский полузащитник ворвался в штрафную Униона и не оставил шансов киперу.

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Отдых пошел на пользу гостям и уже на второй минуте второго тайма Авоньи убежал на свидание с голкипером Хоффенхайма. С первого раза переиграть Бауманна не удалось, но на добивание он уже отреагировать не успел. В середине второй сорокапятиминутки Оливер сполна реабилитировался за свои огрехи – после удара Крузе он в бешеном прыжке вытащил сферу из угла ворот и сохранил статус-кво.

Команды до конца матча создали на двоих с десяток моментов, однако голов болельщики больше не увидели. На четвертой добавленной минуте берлинцы остались в меньшинстве – Фридрих увидел перед собой вторую желтую карточку за грубый фол, но на итоговый результат удаление не повлияло. Как следствие, Хоффенхайм с 4-мя очками занял в турнирной таблице Бундеслиги четвертое место, Унион с двумя баллами остался двенадцатым.

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