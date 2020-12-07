Программу 10-го тура Бундеслиги закрывал поединок в Зинсхайме между Хоффенхаймом и Аугсбургом. Большого турнирного значения этот поединок не имел, но командам необходимо было прервать безвыигрышную серию – гости не знали побед в течение трёх туров, а последняя победа Хоффе была зафиксирована ещё в середине сентября, когда удалось разгромить Баварию. Похоже, мюнхенцы наслали на Зинсхайм проклятие, ведь в следующих семи матчах Бундеслиги их обидчик не выиграл ни разу.

Байер разгромил Шальке и поднялся на вторую позицию в Бундеслиге, Штутгарт уверенно переиграл Вердер

До перерыва соперники разменялись результативными ударами головой – это Гриллич и Калиджури замыкали подачи на дальнюю штангу в первый час игры. Отдыхать футболисты отправились при ничейном счёте, однако в начале следующего тайма Аугсбург ошарашили двумя быстрыми голами.

Уже на 27-й секунде после возобновления игры Гриллич получил скидку от Бебу на линию штрафной, эффектно перебросил мяч над Гауелеу и вторым касанием по-издевательски покатил его в дальний угол – 2:1. Ещё через четыре минуты Бебу примерно с той же точки вколотил сферу под ближнюю штангу – 3:1. Гости от такого удара в себя не пришли, а Хоффенхайм уверенно довел матч до победы с этим счётом.

Таким образом, Хоффенхайм набрал 12 очков и вышел на десятую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. Столько же зачётных баллов в Аугсбурга, который расположился на одну ступеньку ниже.

Очередной позор Барселоны, Моуринью и Милан удержали вершины, шоу лидеров в Германии, грабитель Вернер – обзор уикенда