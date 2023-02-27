Kicker считает, что Хоффенхайм наказал людей, которые не виноваты в кризисе результатов первой команды.

Хоффенхайм опустился на 16 место турнирной таблицы, и клубное руководство отменило традиционный ежегодный гала-вечер для офисных сотрудников. Мероприятие должно было состояться 6 марта, информирует Kicker.

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В заявлении отмечалось: "Наверняка вы сейчас не в лучшем настроении для празднования. За пределами офиса никто не понял бы, если бы Хоффенхайм устроил гала-вечер в это непростое для клуба время".

Kicker раскритиковал это решение боссов Хоффенхайма, ведь офисные сотрудники не могут нести ответственность за провальные результаты команды в Бундеслиге. К тому же их зарплаты и близко не соразмерны с окладами футболистов. При этом клуб лишил их единственного праздника.

Согласно источнику, Хоффенхайм "наказал" таким образом 160-170 собственных сотрудников.

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