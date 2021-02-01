Хоффенхайм совершил трансфер американского защитника из-за огромных кадровых проблем в обороне, вызванных целым рядом травм.

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Официальный сайт клуба информирует, что соглашение Ричардса действительно до конца сезона 2020/21, после чего американец вернется в Мюнхен.

К слову, Хоффенхайм занимает 12 место в Бундеслиге, имея в активе 22 очка. Добавим, что сейчас в клубном лазарете находятся Хюбнер, Акпогума и Бичакчич – основные центральные защитники команды.

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