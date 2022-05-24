Главным тренером Хоффенхайма назначен Андре Брайтенрайтер, сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан на два года – до лета 2024-го.

Ковач официально вернулся в Бундеслигу, возглавив Вольфсбург

Брайтенрайтер в этом сезоне сенсационно сделал Цюрих чемпионом Швейцарии против всех скептических прогнозов. 48-летний Андре имеет опыт работы в Бундеслиге с Падерборном, Шальке и Ганновером.

Хоффенхайм по итогам сезона прекратил сотрудничество с Себастьяном Хёнесом, который за два сезона не оправдал ожиданий и даже не вывел команду в еврокубки.