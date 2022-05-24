Хоффенхайм назначил нового наставника, который создал неожиданного чемпиона
16:07 - Читати українською
Немецкий клуб нашел замену Себастьяну Хёнесу в должности коуча первой команды.
Главным тренером Хоффенхайма назначен Андре Брайтенрайтер, сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан на два года – до лета 2024-го.
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Брайтенрайтер в этом сезоне сенсационно сделал Цюрих чемпионом Швейцарии против всех скептических прогнозов. 48-летний Андре имеет опыт работы в Бундеслиге с Падерборном, Шальке и Ганновером.
Хоффенхайм по итогам сезона прекратил сотрудничество с Себастьяном Хёнесом, который за два сезона не оправдал ожиданий и даже не вывел команду в еврокубки.
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