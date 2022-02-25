В пятницу в 24-м туре чемпионата Германии состоялся один матч. Отчет о нем читайте на "Футбол 24".

Начало матча едва не обернулось для хозяев бедой – мяч попал в руку Рауму и швабы требовали пенальти. Арбитр, однако, решил продолжить поединок без стандарта. Кадерабек в ответ целил головой в левый угол, но защитник гостей сыграл надежно.

Альянц-Арену и другие главные здания Мюнхена зажгли цветами флага Украины

Фюрих в середине тайма упустил стопроцентную возможность вывести Штутгарт вперед – уже обойдя голкипера, он умудрился попасть в левую стойку. Хюбнер в ответ не смог переиграть Мюллера, а Кадерабек на добивании попал в перекладину. В конце тайма Хюбнер забил, но арбитр зафиксировал офсайд и лишил хозяев преимущества.

После перерыва Эндо вывел швабов вперед после розыгрыша углового. Хозяева добавили и за 5 минут до завершения матча Баумгартнер сначала восстановил статус-кво, а затем забил решающий гол, вырвав для Хоффе победу.

Россия напала на Украину: оккупанты без финала ЛЧ, Пеле за нас молится, Вернидуб спешит домой (LIVE)