Хоффенхайм хочет подписать нападающего Карпат Сикана, – FootballHub

Нападающий Карпат Даниил Сикан может продолжить свою карьеру в Хоффенхайме.

Немецкий Хоффенхайм намерен подписать 17-летнего нападающего львовских Карпат Даниила Сикана, сообщает FootballHub, ссылаясь на свои источники.

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Напомним, Хоффенхайм является соперником донецкого Шахтера в группе F Лиги чемпионов, где сейчас оба клуба имеют в своем активе всего по 2 очка.