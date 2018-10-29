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Хоффенхайм хочет подписать нападающего Карпат Сикана, – FootballHub

28 октября 13:21 152 Читати українською
Хоффенхайм хочет подписать нападающего Карпат Сикана, – FootballHub
Даниил Сикан / фото из соцсетей

Нападающий Карпат Даниил Сикан может продолжить свою карьеру в Хоффенхайме.

Немецкий Хоффенхайм намерен подписать 17-летнего нападающего львовских Карпат Даниила Сикана, сообщает FootballHub, ссылаясь на свои источники.

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Напомним, Хоффенхайм является соперником донецкого Шахтера в группе F Лиги чемпионов, где сейчас оба клуба имеют в своем активе всего по 2 очка.

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Германия Трансферы Карпаты Карпаты Хоффенхайм Хоффенхайм Даниил Сикан Даниил Сикан Трансферы чемпионата Украины Трансферы Чемпионата Германии
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