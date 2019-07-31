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Хоффенхайм арендовал хавбека Шальке Руди

19:40 4 Читати українською
Хоффенхайм арендовал хавбека Шальке Руди
Себастьян Руди / Фото ФК Хоффенхайм

Полузащитник Себастьян Руди проведет следующий сезон, защищая цвета Хоффенхайма.

Шальке согласился отдать в аренду Себастьяна Руди в Хоффенхайм, сообщает официальный сайт клуба.

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Прошлый сезон 29-летний хавбек также провел в составе Хоффе, но месяц назад вернулся в лагерь гельзенкирхенцев. Руководству "крестьян" удалось убедить боссов Шальке о повторной аренде Себастьяна.

В Бундеслиге сезона 2018/19 Руди провел 21 матч, в которых результативными действиями не отличался.

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