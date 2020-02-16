Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 – видео голов и обзор матча

Вольфсбург в рамках 22-го тура Бундеслиги вырвал победу над Хоффенхаймом. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч соседей по турнирной таблице или "поединок одиннадцатиметровых" принес зрителям пять голов на любой вкус. В середине тайма "волки" уверенно реализовали свой пенальти – мяч попал в руку защитнику. Но на последней минуте первой "сорокапятиминутки" Кристоф Баумгартнер головой счет сравнял и после перерыва пришлось начинать все с чистого листа.

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Сначала Ваут Вегхорст с пенальти второй раз вывел "зелено-белых" вперед, однако уже через несколько минут Андрей Крамарич "с точки" восстановил статус кво. Но неудержимый Вегхорст под конец матча оформил хет-трик и принес своей команде боевую, но заслуженную победу.

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