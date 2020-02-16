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Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 – видео голов и обзор матча

09:51 20 Читати українською
Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 – видео голов и обзор матча
Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 / Твиттер ФК Хоффенхайм

Вольфсбург в рамках 22-го тура Бундеслиги вырвал победу над Хоффенхаймом. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

45’ Кристоф Баумгартнер
60’ Андрей Крамарич
 
Ваут Вегхорст 18’
Ваут Вегхорст 52’
Ваут Вегхорст 71’
18’ Ваут Вегхорст
45’ Кристоф Баумгартнер
52’ Ваут Вегхорст
60’ Андрей Крамарич
71’ Ваут Вегхорст

Матч соседей по турнирной таблице или "поединок одиннадцатиметровых" принес зрителям пять голов на любой вкус. В середине тайма "волки" уверенно реализовали свой пенальти – мяч попал в руку защитнику. Но на последней минуте первой "сорокапятиминутки" Кристоф Баумгартнер головой счет сравнял и после перерыва пришлось начинать все с чистого листа.

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Сначала Ваут Вегхорст с пенальти второй раз вывел "зелено-белых" вперед, однако уже через несколько минут Андрей Крамарич "с точки" восстановил статус кво. Но неудержимый Вегхорст под конец матча оформил хет-трик и принес своей команде боевую, но заслуженную победу.

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