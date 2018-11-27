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Хоффенхайм – Шахтер: Цыганык ставит на победу немцев

11:53 80 Читати українською
Хоффенхайм – Шахтер: Цыганык ставит на победу немцев
Игорь Цыганык / Фото: соцсети

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером.

"Немецкая команда у себя дома всегда выглядит очень убедительно. Тем более есть шансы пробиться даже в следующий раунд Лиги чемпионов при определенном стечении обстоятельств. Победа над Шахтером делает эти шансы достаточно неплохими, тем более, что в последнем туре Манчестер Сити где-то может недооценить соперника.

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Я думаю, немецкая команда сделает все возможное, чтобы победить Шахтер.

Для дончан эта игра так же важна. Теоретические шансы, чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов есть, но скорее всего, бороться надо будет за Лигу Европы, и только победа сделает эти шансы реальными.

У меня не слишком оптимистичные прогнозы для Шахтера. Наверное, Шахтер не сможет увезти очки из Германии. Поставлю, что Хоффенхайм победит, забьет больше 1 мяча, и также прогнозирую, и что Шахтер забьет гол", – сказал Цыганык порталу FootballHub.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
до матча
8
час
:
22
мин
Шахтер
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