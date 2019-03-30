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Хоффенхайм – Байер – 4:1 – видео голов и обзор матча

08:51 12 Читати українською
Хоффенхайм – Байер – 4:1 – видео голов и обзор матча
Хоффенхайм – Байер – 4:1 – видео голов и обзор матча

Хоффенхайм победил Байер в 27 туре Бундеслиги (4:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

10’ Исхак Бельфодил
51’ Свен Бендер
61’ Исхак Бельфодил
79’ Андрей Крамарич
 
Кевин Фолланд 17’

Хоффенхайм с первых минут пошел в атаку. Команды обменялись голами в дебюте поединка, но во второй половине встречи подопечные Нагельсманна отличились в воротах соперника еще трижды.

Хоффенхайм дома разгромил Байер

Таким образом, Хоффенхайм набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Байер остался с 42 зачетными баллами и опустился на седьмую позицию.

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Видеоновости Байер Байер Хоффенхайм Хоффенхайм Германия Хоффенхайм - Байер
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