Хоффенхайм – Байер – 4:1 – видео голов и обзор матча

Хоффенхайм победил Байер в 27 туре Бундеслиги (4:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Хоффенхайм с первых минут пошел в атаку. Команды обменялись голами в дебюте поединка, но во второй половине встречи подопечные Нагельсманна отличились в воротах соперника еще трижды.

Хоффенхайм дома разгромил Байер

Таким образом, Хоффенхайм набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Байер остался с 42 зачетными баллами и опустился на седьмую позицию.