Леверкузенский Байер совершил камбэк против Хоффенхайма в 33 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Байер проиграл Хоффенхайму первый тайм, но во втором организовал камбэк. Благодаря этой победе "аптекари" гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон – после 2-летнего отсутствия.

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Героем матча стал Патрик Шик. Чех отдал ассист на Диаби, а также забил два красивых гола. Шик эффектным ударом в касание замкнул прострел того же Диаби, а после перерыва чудом проскочил двух соперников в штрафной и поиздевался над голкипером.

Байер установил важное достижение в этом чемпионате – забил 78 голов. Это рекордный показатель для команды, предыдущий рекорд (77) был установлен в далеком сезоне-2001/02.