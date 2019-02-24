Ходжсон побил рекорд легендарного Бобби Робсона для тренеров АПЛ

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон стал самым возрастным наставником, который выводил команду на матч АПЛ.

Вчера, 23 февраля, "орлы" на выезде обыграли Лестер в матче 27-го тура чемпионата Англии. Возраст Ходжсона на тот момент составлял 71 год и 198 дней.

Тоттенхэм сенсационно уступил Бернли, Кристал Пэлас разгромил Лестер: 27 тур АПЛ, матчи субботы

Рой побил рекорд легендарного сэра Бобби Робсона, которому на момент его последнего матча в статусе тренера команды АПЛ (в 2004 году он тренировал Ньюкасл) был 71 год и 192 дня.

Третье место у бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона – 71 год 139 дней.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

Ходжсон успел поработать в пяти клубах АПЛ: до Кристал Пэлас он тренировал Вест Бромвич, Ливерпуль, Фулхэм и Блэкберн.