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Ходжсон побил рекорд легендарного Бобби Робсона для тренеров АПЛ

06:00 27 Читати українською
Ходжсон побил рекорд легендарного Бобби Робсона для тренеров АПЛ
Рой Ходжсон / фото из соцсетей

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон стал самым возрастным наставником, который выводил команду на матч АПЛ.

Вчера, 23 февраля, "орлы" на выезде обыграли Лестер в матче 27-го тура чемпионата Англии. Возраст Ходжсона на тот момент составлял 71 год и 198 дней.

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Рой побил рекорд легендарного сэра Бобби Робсона, которому на момент его последнего матча в статусе тренера команды АПЛ (в 2004 году он тренировал Ньюкасл) был 71 год и 192 дня.

Третье место у бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона – 71 год 139 дней.

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Ходжсон успел поработать в пяти клубах АПЛ: до Кристал Пэлас он тренировал Вест Бромвич, Ливерпуль, Фулхэм и Блэкберн.

Англия27 турКинг Пауэр (Лестер)

Лестер Сити - Кристал Пэлас: Суббота 23 февраля 2019

Лестер Сити
Матч окончен
1 : 4
Кристал Пэлас
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас Англия Лестер Сити - Кристал Пэлас АПЛ Рой Ходжсон Рой Ходжсон
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