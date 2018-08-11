Ходжсон мог возглавить Динамо в 2007 году, – агент

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, что бывший тренер Фулхэма и сборной Англии Рой Ходжсон был близок к тому, чтобы возглавить киевское Динамо.

"В 2007 году мы вели переговоры с Григорием Суркисом, Рой уже одной ногой был в Киеве. И здесь предложение от Фулхэма, который был в зоне вылета.

А Ходжсон давно мечтал поработать в Премьер-лиге. Согласился сразу. Говорю: "Ты сумасшедший! Зачем тебе это надо? Динамо предлагает замечательный контракт, клуб выступает в Лиге чемпионов. А здесь шансы спасти команду минимальные." – "Нет, пойду в Фулхэм".

Шандор Варга: Венгер перед подписанием Лужного спрашивал, любит ли он водку

Причем, пошел на меньшие деньги! Условия были кардинально разные. В Фулхэме Рой создал чудо. Из пяти последних матчей выиграл четыре и остался в лиге, опередив по разнице мячей Рединг, который и опустился в Чемпионшип.

В следующем сезоне пробился в Лигу Европы, где затем дошел до финала. Когда дома разгромил МЮ 3:0, я был на игре, сидел рядом с его женой Шейлой. После третьего мяча она шептала: "Пожалуйста, не забивайте больше!" Переживала за Фергюсона, друга семьи.

Варга: Кадар должен был оказаться в Бундеслиге, но его агент заплатил врачу, чтобы тот поставил неправильный диагноз

Сам Фергюсон перед тем матчем сказал в интервью: "Рой провел в Фулхэме фантастическую работу, это главный претендент на звание "Лучшего тренер года", – рассказал Варга для Спорт Экспресс.