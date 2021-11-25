"Уже неоднократно победа была рядом. То ничья, то не забиваем пенальти, то кто-то поскользнется и упадет. Не знаю, что делать.

Селезнев эпически отпраздновал приближение к рекорду УПЛ – ветеран загулял и пострадал в драке, – источник

Не хочу цитировать Михаила Кополовца, но мы ходим туда. Не только тогда, когда нужно, но все равно не помогает", – сказал Кныш в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, после 15-ти туров Минай в турнирной таблице чемпионата Украины идет предпоследним, имея в своем активе 10 очков. Безвыигрышная серия закарпатцев самая продолжительная среди всех клубов УПЛ и длится уже 14 матчей.

Колос на последних секундах спас ничью с Минаем – безвыигрышная серия закарпатцев достигла 15 матчей